2019-09-08T18:19:52+03:00
Происшествия

Ноябрянин лишился денег при покупке двигателя с сайта объявлений

Мужчина остался без товара и денег
Алена Кульмухаметова
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Ноябрянин лишился денег при покупке двигателя с сайта объявлений. Фото с сайта pixabay.comНоябрянин лишился денег при покупке двигателя с сайта объявлений. Фото с сайта pixabay.com
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После получения аванса продавец перестал отвечать на звонки жителя Ноябрьска. Обманутый ямалец обратился в полицию.

Стражам порядка мужчина рассказал, что решил приобрести двигатель на свой автомобиль. Он оставил заявку с указанием номера телефона на одном из Интернет-сайтов. Через несколько дней позвонил неизвестный, представившись сотрудником компании по продаже указанного товара, сообщил, что в наличии имеется двигатель общей стоимостью 163 000 рублей. После этого продавец сказал, что необходимо внести предоплату в размере 30 процентов от стоимости двигателя, в размере 49 000 рублей.

Заявитель, не раздумывая, выполнил операцию по переводу денег через мобильное приложение. В ходе переписки, лже-сотрудник компании сообщил, что деньги он получил и отметил что, в течении трех дней двигатель будет отправлен по адресу заявителя.

После этого ноябрянин неоднократно пытался связаться с продавцом, однако его телефон все время был отключен. После чего понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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