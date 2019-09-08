2019-09-08T15:23:27+03:00
Общество

Жители Надыма выбирают лучшие проекта «Уютный Ямал»

Оставить свое мнение на портале «Живем на Севере»
Алена Кульмухаметова
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Жители Надыма выбирают лучшие проекта «Уютный Ямал». Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеЖители Надыма выбирают лучшие проекта «Уютный Ямал». Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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Сегодня 8 сентября возле торговых центров «Надым» и «Северный гостиный двор» проходит очный этап голосования за инициативы, предложенные жителями Надымского района в рамках проекта «Уютный Ямал». Поддержать участников и их идеи могут жители старше 18 лет.

Как сообщает администрация города Надым, выбрать можно не более шести инициатив из 10 представленных в голосовании. Все варианты предложены надымчанами, защитившими свои идеи перед конкурсной комиссией и доказавшими необходимость их реализации.

Параллельно проходит голосование на платформе «Решай!» портала «Живем на Севере», которое также завершится сегодня. Голоса всех участников очного опроса будут суммироваться с результатами онлайн-голосования, что позволит выявить наиболее привлекательные и важные для жителей района инициативы. В дальнейшем они будут реализованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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