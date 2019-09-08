Салехард широко празднует День города
Празднование 424-летие Салехарда началось в полдень 8 сентября. На площади у Центра культуры и спорта «Геолог» на арт-проект «Салехард — город ярких идей».
Организаторы подготовили выставки и мастер-классы, акции и развлекательно-игровые программы, спортивно-массовые мероприятия. Для самых маленьких подготовлено развлекательно-танцевальную программу «Танцующий город». Мальчишек и девчонок ждет встреча с героями любимых мультфильмов, игры, конкурсы, танцы, загадки и зоны для фотографирования.
В 13 часов началось интерактивное развлекательное шоу – перформанс «Магия времени» В программе - музыкальный и танцевальный перформанс, интерактивные игры, трюки, волшебство и сюрпризы. Любителей цирка удивят своим мастерством ходулисты, акробаты и танцовщик-жонглер. Здесь же работает ярмарка, народные умельцы продают сувенирную продукцию и вещи сделаные собственными руками.
Управление Физкультуры и Спорта подготовило свои площадки и ждет горожан принять участие в занимательных играх «кронхолл», «боча» и футбол в клетке 2х2.
ИСТОЧНИК KP.RU