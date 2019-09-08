СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-08T11:33:42+03:00

Салехард широко празднует День города. Фото с сайта администрации города Салехард

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Празднование 424-летие Салехарда началось в полдень 8 сентября. На площади у Центра культуры и спорта «Геолог» на арт-проект «Салехард — город ярких идей».

Организаторы подготовили выставки и мастер-классы, акции и развлекательно-игровые программы, спортивно-массовые мероприятия. Для самых маленьких подготовлено развлекательно-танцевальную программу «Танцующий город». Мальчишек и девчонок ждет встреча с героями любимых мультфильмов, игры, конкурсы, танцы, загадки и зоны для фотографирования.

В 13 часов началось интерактивное развлекательное шоу – перформанс «Магия времени» В программе - музыкальный и танцевальный перформанс, интерактивные игры, трюки, волшебство и сюрпризы. Любителей цирка удивят своим мастерством ходулисты, акробаты и танцовщик-жонглер. Здесь же работает ярмарка, народные умельцы продают сувенирную продукцию и вещи сделаные собственными руками.

Управление Физкультуры и Спорта подготовило свои площадки и ждет горожан принять участие в занимательных играх «кронхолл», «боча» и футбол в клетке 2х2.

ИСТОЧНИК KP.RU