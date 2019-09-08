2019-09-08T09:04:40+03:00
Общество

На Ямале проголосовали более пяти процентов избирателей

За порядком следят полицейские
Алена Кульмухаметова
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На Ямале проголосовали более пяти процентов избирателей. Фото с сайта избиркома ЯНАОНа Ямале проголосовали более пяти процентов избирателей. Фото с сайта избиркома ЯНАО
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Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовали первые цифры проголосовавших на 78 избирательных участках региона.

По данным комиссии, участки, которые открылись с 8 утра, расположены на 55 объектах. На данный момент на Ямале проголосовало: 5,27 процентов избирателей. В Салехарде явка составила 4,72 процентов, в Лабытнангах - 8,85 процентов, в Ноябрьске - 3,46 процентов, в Губкинском - 3,2 процента, в Муравленко - 4,34 процентов, в Тарко-Сале - 8,02 процента, в Ханымее - 15,06 процентов, вТазовском районе - 41,56 процентов, в Горковском - 13,22 процентов.

За безопасностью хода голосования следят 328 сотрудника полиции, 38 сотрудников Росгвардии, 48 работников частных охранных предприятий, дружинники и представители казачества. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв из числа сотрудников полиции в количестве 42 сотрудников полиции.

Кроме того, наряды, задействованные в системе единой дислокации, будут максимально приближены к объектам проведения выборов. В целях обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков будет использован 61 ручной и 63 арочных металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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