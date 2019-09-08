2019-09-08T06:55:15+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 сентября: теплый и ветреный день

В течение дня ожидается переменная облачность
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 8 сентября: теплый и ветреный день. Фото alex_sheih из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 8 сентября: теплый и ветреный день. Фото alex_sheih из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 8 сентября почти на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа установится солнечная погода и сухая погода. На северо-западе округа ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В Ноябрьске и Муравленко небольшая облачность. Температура воздуха днём +15 +16 градусов. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале облачно. Температура воздуха днём +15 +16 градусов. Ветер западный 4-7 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность. Температура воздуха днём +14 +16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность. Температура воздуха днём +12+14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер северо-западный 5-8, порывы до 15 метров в секунду.

В Мужах малооблачно. Температура воздуха днём +13 +17 градусов. Ветер северо-западный 3-6, порывы до 13 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер северо-западный 5-9, порывы до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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