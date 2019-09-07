СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-07T17:00:08+03:00

За безопасностью жителей Ямала в День выборов будут следить более 320 сотрудников полиции

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 8 сентября 2019 года голосование будет проходить на 78 избирательных участках, которые расположены на 55 объектах.

По информации пресс-службы УМВД ЯНАО, в день проведения выборов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности будет задействовано 328 сотрудника полиции, 38 сотрудников Росгвардии, 48 работников частных охранных предприятий, дружинники и представители казачества. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв из числа сотрудников полиции в количестве 42 сотрудников полиции.

Кроме того, наряды, задействованные в системе единой дислокации, будут максимально приближены к объектам проведения выборов. В целях обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков будет использован 61 ручной и 63 арочных металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU