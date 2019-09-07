Молодых ноябрян приглашают на зажигательную вечеринку

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-07T15:48:30+03:00

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Вечеринка «Активация 3.0» для молодых жителей города Ноябрьска пройдёт 8 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит». Начало в 21:00. На пати приглашают самую яркую и зажигательную молодежь города от 18 до 30 лет.

По информации организаторов, там можно встретиться с друзьями, провести потрясающий вечер под самые актуальные треки нашего времени.

Все желающие смогут попасть на вечеринку, предъявив «флаер-проходку» (в виде наклейки на телефон с логотипом мероприятия), которую они смогут получить 8 сентября у представителя в центрах проведения викторины «Ноябрьск гостеприимный».

В программе «Активация 3.0»: танцевальное лазерное шоу с элементами анимации LaserMan “Evolution”, Shamil Psheunov – ведущий – МС, радиоведущий, Art директор Mr. JagerBar,выступление танцевального коллектива LET'SGOShow, организация и проведение розыгрышей и интерактивных игр с участниками мероприятия, выступление DJ RUSTY - музыканта, продюсера, ди-джея,выступление рэпера Сергея Викторовича Трущева, известного под сценическим псевдонимом PLC - музыканта, рэпера, участника независимого музыкального лейбла «BigMusic», одного из основателей баттл-лиги Slovo.

ИСТОЧНИК KP.RU