В Лабытнангах фигурист Алексей Ягудин прокатился по льду на новом корте «Авангарда»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-07T13:53:21+03:00

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В городе Лабытнанги 6 сентября торжественно открыли ледовый центр «Авангард». Новый спортивный объект стал отличным подарком жителям накануне Дня города.

В пресс-службе правительства ЯНАО рассказали, что площадь нового ледового дворца превышает 4,5 тыс. квадратных метров, у центра есть комфортная зрительская трибуна на 400 мест и универсальная ледовая площадка, которая позволяет проводить тренировки и будущим хоккеистам, и фигуристам, и тем ребятам, которые решили сосредоточить свои спортивные силы на шорт-треке. Одновременно на ледовой арене и в спортивных залах могут заниматься 105 человек.

Лед на корте опробовал четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. После выступления заслуженный мастер спорта России дал оценку новому ледовому центру на Ямале. По его словам, эта площадка может вырастить достойных звезд фигурного катания и хоккея.

- Если сравнивать эту площадку с другими, то она соответствует всем международным требованиям. И это не открытый, а закрытый лёд, где больше комфорта. Поверьте, и я, и другие фигуристы из России, получившие мировое признание, начинали кататься в куда более худших условиях. Но для того, чтобы ребёнок мог раскрыться, важна именно возможность встать на коньки. У детей в Лабытнангах теперь эта возможность есть!, – отметил Алексей Ягудин.

Добавим, что подобные ледовые центры ранее открылись в Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко.

ИСТОЧНИК KP.RU