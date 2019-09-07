Надымчанка во время ссоры ранила ножом сожителя
Полиция о раненом мужчине узнала от медиков. Сообщение в дежурную часть поступило 4 сентября около семи часов утра.
Как сообщает УМВД ЯНАО, в приемном покое центральной районной больницы города Надым с ранением грудной клетки поступил 32-летний мужчина.
Полицейские установили, что ранним утром в одной из квартир жилого дома между сожителями произошла ссора. Во время которой 31-летняя безработная и ранее несудимая ударила ножом возлюбленного. В содеянном женщина созналась, написала явку с повинной.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ведется следствие.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU