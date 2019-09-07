Погода на Ямале 7 сентября: идет потепление
В субботу 7 сентября на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа установится теплая и без осадков погода. В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём около +15 градусов. Ветер юго-западный 1-8 метров в секунду.
В Новом Уренгое и Надыме малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём около +17 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +16 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +16, +19 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.
В Мужах ясно. Температура воздуха днём +17 +20 градусов. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду.
В Яр-Сале малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём +16 +18 градусов. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU