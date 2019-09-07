СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-07T06:57:46+03:00

Погода на Ямале 7 сентября: идет потепление. Фото с сайта pixabay.com

Осадков сегодня не ожидается

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В субботу 7 сентября на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа установится теплая и без осадков погода. В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём около +15 градусов. Ветер юго-западный 1-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём около +17 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +16 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +16, +19 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.

В Мужах ясно. Температура воздуха днём +17 +20 градусов. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём +16 +18 градусов. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU