2019-09-06T15:57:20+03:00
Происшествия

Ноябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей

Женщина была уверена, что общается с сотрудницей банка
Алена Кульмухаметова
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Ноябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comНоябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Списание денег с карты жительницы Ноябрьска произошло 4 сентября. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Ноябрянка обратилась в дежурную часть полиции Ноябрьска с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейским женщина сообщила, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась представителем службы безопасности банка и пояснила, что с ее счета неизвестные пытаются осуществить несанкционированное снятие денежных средств и для того, чтобы данную операцию заблокировать необходимо продиктовать номер банковской карты и три цифры на оборотной стороне. Женщина, не раздумывая, продиктовала все данные своей карты, после чего с банковской карты были списаны 230 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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