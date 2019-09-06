Новоуренгойцы выбирают тематику новогоднего городка

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-06T15:25:31+03:00

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На интернет-портале «Живем на Севере» на платформе «Предлагай!» стартовал сбор предложений от горожан на тему «Выберем вместе тематику Ледового городка».

По данным администрации города Новый Уренгой, опрос продлится по 11 сентября, а с 12 сентября начнется рейтинговое голосование за лучшие идеи, которое расставит приоритеты.

В последние годы именно горожане выбирали тематику будущей ледовой сказки. В 2018 году от граждан поступило порядка 50 предложений.

Наибольшее количество голосов набрало предложение создать ледовый городок по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Также городскую площадь в разные годы украшали ледовые сказочные композиции «Бременских музыкантов» (братья Гримм), символы русской земли, столицы мира и др.

ИСТОЧНИК KP.RU