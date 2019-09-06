Стала известна программа празднования Дня города в Салехарде

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-06T14:54:05+03:00

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Официальная часть праздничных мероприятий «Мы гордимся тобой, Салехард!» начнется в 15 часов на площади «Геолога» в субботу.

По данным департамента культуры Салехарда, в программе – торжественное открытие праздника, выступление творческих коллективов и отдельных исполнителей города, чествование граждан, которые своим трудом внесли достойный вклад в развитие и процветание города, а также молодоженов и семейных пар юбиляров. Продолжится празднование Дня города концертной программой «Танцплощадка» в исполнении эстрадно-джазового ансамбля «СалехардБэнд», вокального ансамбля «Триоль» и танцевальной группы «Альянс». В 18.00 часов на сцену выйдут представители творческой молодежи и молодежных субкультур, а сразу после начнется вечерняя шоу-программа #Салехард424 с участием артистов Творческого объединения «Эксперимент». В 20 часов на главную сцену поднимутся столичные гости - артисты российской эстрады GRIVINA, Митя Фомин и барабанное шоу Beat Brothers. В 22.00 часа самых стойких ждем на программу «Салехард на стиле» с участием артистов Центра культуры и спорта «Геолог» Завершится День рождения города праздничным фейерверком в 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU