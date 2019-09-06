2019-09-06T14:01:01+03:00
Общество

Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи

Длительность одного занятия – 1 или 2 часа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи. Фото с сайта правительства ЯНАОДля жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В Ноябрьске и Муравленко проходят бесплатные мастер-классы по рисованию. С уроками живописи в ямальские города прибудут мастера московской студии Draw&Go.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в Ноябрьске запись на занятия уже завершена, занятия здесь пройдут с 16 по 30 сентября по адресу: ул. Советская, 82.

С 7 по 21 октября студия приедет в Муравленко и будет работать в Центре технического творчества по адресу: ул. Губкина, 40.

Запись уже открыта: +7 (912) 427-34-09.

Важно, что все мастер-классы бесплатны. Они будут включать самые разные направления: акриловая живопись на круглых и мини-холстах, космическая акварель, 3D fashion-иллюстрация, классическая ботаническая иллюстрация, пейзаж акварелью, декоративная роспись деревянных срезов и акварельные открытки.

Длительность одного занятия – 1 или 2 часа. Посетители могут самостоятельно выбрать интересующее направление, а студия предоставит все необходимые материалы. Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят записаться заранее.

По итогам будет организована выставка лучших работ. Финальные работы передадут администрации города для дальнейшего использования, в частности, для украшения остановок и фасадов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей
Новоуренгойцы выбирают тематику новогоднего городка
Стала известна программа празднования Дня города в Салехарде
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу
Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе
В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья
Прокурор настоял на разводе надымчанки с уроженцем Азербайджана
Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей
Год колонии получил житель Нового Уренгоя за пинок полицейскому
На участке автодороги «Новый Уренгой – железнодорожная станция Ныда» кладут асфальт
В Новом Уренгое задержан пьяный водитель
За минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей
Оленеводы Ямала учатся на трактористов
Собский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала
Сразу две жительница поселка Пангоды перевели деньги мошенникам
До конца года на Ямале построят три детских сада
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Жители Ханымея представили лучшие подворья
Полмиллиона рублей получит пуровчанин за травмы в ДТП
Ноябрян приглашают на турслет романтиков и любителей ЗОЖ
На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины
Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба
В Ноябрьске по горячим следам раскрыта кража из автомобиля
В Салехарде открыта выставка ямальской художницы
Полицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей