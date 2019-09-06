СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-06T14:01:01+03:00

Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи. Фото с сайта правительства ЯНАО

Длительность одного занятия – 1 или 2 часа

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В Ноябрьске и Муравленко проходят бесплатные мастер-классы по рисованию. С уроками живописи в ямальские города прибудут мастера московской студии Draw&Go.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в Ноябрьске запись на занятия уже завершена, занятия здесь пройдут с 16 по 30 сентября по адресу: ул. Советская, 82.

С 7 по 21 октября студия приедет в Муравленко и будет работать в Центре технического творчества по адресу: ул. Губкина, 40.

Запись уже открыта: +7 (912) 427-34-09.

Важно, что все мастер-классы бесплатны. Они будут включать самые разные направления: акриловая живопись на круглых и мини-холстах, космическая акварель, 3D fashion-иллюстрация, классическая ботаническая иллюстрация, пейзаж акварелью, декоративная роспись деревянных срезов и акварельные открытки.

Длительность одного занятия – 1 или 2 часа. Посетители могут самостоятельно выбрать интересующее направление, а студия предоставит все необходимые материалы. Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят записаться заранее.

По итогам будет организована выставка лучших работ. Финальные работы передадут администрации города для дальнейшего использования, в частности, для украшения остановок и фасадов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU