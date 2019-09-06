СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-06T13:30:22+03:00

В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района. Фото с сайта администрации Пуровского района

Ребят ждут мастер-классы по поиску и ориентированию на местности

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Поселок Уренгой Пуровского района стал базовым для развития поискового движения района. Накануне на первом слете поисковиков встретились шесть отрядов.

Как сообщили в администрации Пуровского района, многие ребята уже участвовали в совместных экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны.

Слет продлится несколько дней. Ребята пройдут мастер-классы по поисковой работе, военной археологии и документированию, узнают об основах архивного поиска, посоревнуются в прохождении поисковой тропы и конкурсе патриотической песни, а командиры выработают общую стратегию развития поискового движения района.

ИСТОЧНИК KP.RU