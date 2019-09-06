В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
Ребят ждут мастер-классы по поиску и ориентированию на местности
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района. Фото с сайта администрации Пуровского района
Изменить размер текста:
Поселок Уренгой Пуровского района стал базовым для развития поискового движения района. Накануне на первом слете поисковиков встретились шесть отрядов.
Как сообщили в администрации Пуровского района, многие ребята уже участвовали в совместных экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны.
Слет продлится несколько дней. Ребята пройдут мастер-классы по поисковой работе, военной археологии и документированию, узнают об основах архивного поиска, посоревнуются в прохождении поисковой тропы и конкурсе патриотической песни, а командиры выработают общую стратегию развития поискового движения района.
ИСТОЧНИК KP.RU