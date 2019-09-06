СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-06T11:42:15+03:00

В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу

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В новоуренгойском дворце спорта «Звёздный» 16 сентября стартует Арктический международный детский турнир по волейболу на Кубок Губернатора Ямала.

По информации департамента по физической культуре и спорту, на волейбольную площадку стадиона выйдут восемь юношеских команд из Югры, Екатеринбурга, Москвы, Белгорода, Калининграда, Болгарии и Чехии. Сборную Ямала представят самые молодые участники турнира – воспитанники разных спортивных школ арктического региона.

В течение недели за главный трофей будут бороться сильнейшие составы, а зрителей ждут интересные и захватывающие матчи. Награждение команд пройдет в субботу, 21 сентября.

Также организаторы подготовили для юных спортсменов культурную программу: они совершат экскурсию на Полярный круг и побывают в Музее истории компании «Газпром добыча Уренгой».

ИСТОЧНИК KP.RU