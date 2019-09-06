2019-09-06T11:42:15+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу

Организаторы подготовили для юных спортсменов культурную программу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболуВ Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу
Изменить размер текста:

В новоуренгойском дворце спорта «Звёздный» 16 сентября стартует Арктический международный детский турнир по волейболу на Кубок Губернатора Ямала.

По информации департамента по физической культуре и спорту, на волейбольную площадку стадиона выйдут восемь юношеских команд из Югры, Екатеринбурга, Москвы, Белгорода, Калининграда, Болгарии и Чехии. Сборную Ямала представят самые молодые участники турнира – воспитанники разных спортивных школ арктического региона.

В течение недели за главный трофей будут бороться сильнейшие составы, а зрителей ждут интересные и захватывающие матчи. Награждение команд пройдет в субботу, 21 сентября.

Также организаторы подготовили для юных спортсменов культурную программу: они совершат экскурсию на Полярный круг и побывают в Музее истории компании «Газпром добыча Уренгой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе
В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья
Прокурор настоял на разводе надымчанки с уроженцем Азербайджана
Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей
Год колонии получил житель Нового Уренгоя за пинок полицейскому
На участке автодороги «Новый Уренгой – железнодорожная станция Ныда» кладут асфальт
В Новом Уренгое задержан пьяный водитель
За минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей
Оленеводы Ямала учатся на трактористов
Собский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала
Сразу две жительница поселка Пангоды перевели деньги мошенникам
До конца года на Ямале построят три детских сада
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Жители Ханымея представили лучшие подворья
Полмиллиона рублей получит пуровчанин за травмы в ДТП
Ноябрян приглашают на турслет романтиков и любителей ЗОЖ
На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины
Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба
В Ноябрьске по горячим следам раскрыта кража из автомобиля
В Салехарде открыта выставка ямальской художницы
Полицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей