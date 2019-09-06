СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-06T11:07:59+03:00

Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО

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На детской площадке, расположенной на улице Бурдукова между домами 8 и 12 села Ратта Красноселькупского района проверка выявила ряд нарушений. Площадка была опасна для использования.

Так, при спуске с горки высота падения превышала 30 см., отсутствовало достаточное количество ударопоглощающего покрытия. На игровом комплексе, предназначенном для подъема по канату, отсутствовали необходимые звенья деревянной конструкции.

Выявленные прокурором нарушения не обеспечивали безопасность детей и могли повлечь их травмирование.

По результатам проверки прокурор города внес представление главе администрации села Ратта, потребовав устранить выявленные нарушения законодательства.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU