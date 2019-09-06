СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-06T10:50:02+03:00

В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В Единый день голосования жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут не только выразить свою гражданскую позицию, но и уделить время здоровью. На многих избирательных участках округа мобильные бригады врачей организуют специальные «островки здоровья».

Так, в воскресенье 8 сентября в Салехарде с 8.00 до 20.00 работники центра здоровья совместно с волонтёрами-медиками в Обдорской гимназии будут готовы определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, оценить состояние сосудов салехардцев. По итогам обследований каждого ждёт консультация врача-терапевта.

В Ноябрьске профилактический осмотр можно будет пройти в главном холле первой гимназии (с 9:00 до 11:00) и в шестой городской школе (с 12:00 до 14:00). Медики определят факторы риска развития хронических заболеваний и дадут рекомендации по оздоровлению.

Жителей Муравленко приглашают посетить «островки здоровья» в четвёртой городской школе (с 11:00 до 14:00). Здесь можно будет пройти сканирование сосудов конечностей. Специалисты определят состояние сосудистой стенки, возраст сосудов, а также насыщение крови кислородом.

В Лабытнанги «островки здоровья» будут работать в спортивной школе «Юность» (с 9:00 до 17:00). Жителям города предложат сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить глазное давление. Попутно доктора представят информацию о принципах ЗОЖ.

В Тарко-Сале медики ждут горожан в дворце культуры «Геолог». С полудня и до четырех часов дня можно будет пройти профилактическое обследование, побеседовать с терапевтом и эндокринологом.

Жители Губкинского смогут встретиться с врачами в седьмой городской школе с 10:00 до 16:00. Медики измерят горожанам артериальное давление, проведут экспресс-диагностику крови на глюкозу и холестерин. Всем желающим рассчитают индекс массы тела, после чего врач-эндокринолог даст рекомендации по здоровому питанию. Также всех желающих ждет на приём врач-дерматолог.

ИСТОЧНИК KP.RU