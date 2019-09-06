2019-09-06T10:50:02+03:00
Общество

В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья

По итогам обследований каждого ждёт консультация врача-терапевта
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья. Фото с сайта правительства ЯНАОВ День выборов на Ямале будут работать островки здоровья. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В Единый день голосования жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут не только выразить свою гражданскую позицию, но и уделить время здоровью. На многих избирательных участках округа мобильные бригады врачей организуют специальные «островки здоровья».

Так, в воскресенье 8 сентября в Салехарде с 8.00 до 20.00 работники центра здоровья совместно с волонтёрами-медиками в Обдорской гимназии будут готовы определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, оценить состояние сосудов салехардцев. По итогам обследований каждого ждёт консультация врача-терапевта.

В Ноябрьске профилактический осмотр можно будет пройти в главном холле первой гимназии (с 9:00 до 11:00) и в шестой городской школе (с 12:00 до 14:00). Медики определят факторы риска развития хронических заболеваний и дадут рекомендации по оздоровлению.

Жителей Муравленко приглашают посетить «островки здоровья» в четвёртой городской школе (с 11:00 до 14:00). Здесь можно будет пройти сканирование сосудов конечностей. Специалисты определят состояние сосудистой стенки, возраст сосудов, а также насыщение крови кислородом.

В Лабытнанги «островки здоровья» будут работать в спортивной школе «Юность» (с 9:00 до 17:00). Жителям города предложат сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы и холестерина, измерить глазное давление. Попутно доктора представят информацию о принципах ЗОЖ.

В Тарко-Сале медики ждут горожан в дворце культуры «Геолог». С полудня и до четырех часов дня можно будет пройти профилактическое обследование, побеседовать с терапевтом и эндокринологом.

Жители Губкинского смогут встретиться с врачами в седьмой городской школе с 10:00 до 16:00. Медики измерят горожанам артериальное давление, проведут экспресс-диагностику крови на глюкозу и холестерин. Всем желающим рассчитают индекс массы тела, после чего врач-эндокринолог даст рекомендации по здоровому питанию. Также всех желающих ждет на приём врач-дерматолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу
Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе
Прокурор настоял на разводе надымчанки с уроженцем Азербайджана
Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей
Год колонии получил житель Нового Уренгоя за пинок полицейскому
На участке автодороги «Новый Уренгой – железнодорожная станция Ныда» кладут асфальт
В Новом Уренгое задержан пьяный водитель
За минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей
Оленеводы Ямала учатся на трактористов
Собский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала
Сразу две жительница поселка Пангоды перевели деньги мошенникам
До конца года на Ямале построят три детских сада
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Жители Ханымея представили лучшие подворья
Полмиллиона рублей получит пуровчанин за травмы в ДТП
Ноябрян приглашают на турслет романтиков и любителей ЗОЖ
На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины
Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба
В Ноябрьске по горячим следам раскрыта кража из автомобиля
В Салехарде открыта выставка ямальской художницы
Полицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей