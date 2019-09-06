СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-06T10:06:34+03:00

Прокурор настоял на разводе надымчанки с уроженцем Азербайджана. Фото с сайта pixabay.com

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Иностранец женился на жительнице Ямала только ради прописки. Жить с женщиной он не собирался. Накануне брак пары был признан фиктивным.

По данным прокуратуры ЯНАО, в октябре 2018 года гражданин Республики Азербайджан предложил своей знакомой из Надымского района заключить с ним фиктивный брак для упрощения процедуры получения разрешения на временное проживание и, в последующем, гражданства Российской Федерации. Женщина согласилась на заключение брака, при этом после его регистрации они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели.

Накануне прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании заключенного брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния.

Супруга иностранца в судебном заседании не смогла назвать даже фамилию, дату рождения и номер телефона своего мужа.

В декабре 2018 года мигрант получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Но в связи с фиктивным браком это право будет аннулировано.

ИСТОЧНИК KP.RU