Прокурор настоял на разводе надымчанки с уроженцем Азербайджана
Иностранец женился на жительнице Ямала только ради прописки. Жить с женщиной он не собирался. Накануне брак пары был признан фиктивным.
По данным прокуратуры ЯНАО, в октябре 2018 года гражданин Республики Азербайджан предложил своей знакомой из Надымского района заключить с ним фиктивный брак для упрощения процедуры получения разрешения на временное проживание и, в последующем, гражданства Российской Федерации. Женщина согласилась на заключение брака, при этом после его регистрации они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели.
Накануне прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании заключенного брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния.
Супруга иностранца в судебном заседании не смогла назвать даже фамилию, дату рождения и номер телефона своего мужа.
В декабре 2018 года мигрант получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Но в связи с фиктивным браком это право будет аннулировано.
ИСТОЧНИК KP.RU