2019-09-06T09:51:42+03:00
Общество

Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей

Начало выездной торговли – 10 часов
Алена Кульмухаметова
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Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей. Фото с сайта администрации Пуровского районаТаркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Тюменские товаропроизводители 6 и 7 сентября на площади у торгового дома «Русь» в Тарко-Сале проводят ярмарку свежих продуктов «Тюменская осень-2019». Горожанам предложат большой ассортимент молочной, мясной и овощной продукции.

Свой товар представляет Тобольский гормолзавод: сыр, сливочное масло и цельномолочную продукцию. Масло рапсовое представит на прилавках Заводоуковский маслозавод. МПК «Мясная сказка», птицефабрика «Пышминская», сельхозкомбинат «Усадьба» привезут свинину, говядину, мясные полуфабрикаты и субпродукты, яйцо и мясо птицы.

Кроме того, любители сыров смогут приобрести продукцию, изготовленную по итальянским технологиям. Жители и гости райцентра также смогут приобрести разнообразную пчеловодческую продукцию, чай, варенье и дикоросы, картофель и другие свежие овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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