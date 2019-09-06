СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-06T09:51:42+03:00

Таркосалинцев приглашают на выставку—ярмарку тюменских производителей. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Тюменские товаропроизводители 6 и 7 сентября на площади у торгового дома «Русь» в Тарко-Сале проводят ярмарку свежих продуктов «Тюменская осень-2019». Горожанам предложат большой ассортимент молочной, мясной и овощной продукции.

Свой товар представляет Тобольский гормолзавод: сыр, сливочное масло и цельномолочную продукцию. Масло рапсовое представит на прилавках Заводоуковский маслозавод. МПК «Мясная сказка», птицефабрика «Пышминская», сельхозкомбинат «Усадьба» привезут свинину, говядину, мясные полуфабрикаты и субпродукты, яйцо и мясо птицы.

Кроме того, любители сыров смогут приобрести продукцию, изготовленную по итальянским технологиям. Жители и гости райцентра также смогут приобрести разнообразную пчеловодческую продукцию, чай, варенье и дикоросы, картофель и другие свежие овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU