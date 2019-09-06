СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-06T09:02:43+03:00

Год колонии получил житель Нового Уренгоя за пинок полицейскому. Фото с сайта pixabay.com

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Агрессивный ямалец сначала устроил дебош дома, а после устроил скандал в больнице, где проходил медосвидетельствование и пнул полицейского. Накануне дебоширу вынесли приговор.

По информации СУ СК ЯНАО, мужчина признан виновным в совершении угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Согласно материалам дела, в Новом Уренгое 2 марта 2019 года ночью в дежурное отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее квартирант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно.

Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, доставили 33-летнего, ранее неоднократно судимого мужчину в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Там мужчина продолжал вести себя агрессивно, выражаясь нецензурными словами, а после и вовсе ударил полицейского ногой.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU