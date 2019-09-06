СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-06T08:38:41+03:00

На участке автодороги «Новый Уренгой – железнодорожная станция Ныда» кладут асфальт. Фото с сайта правительства ЯНАО

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На указанном участке идут работы по ремонту дорожного покрытия. Сейчас продолжается фрезерование старого дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Параллельно ведётся укладка асфальта.

Контроль за подрядными организациями и качеством выполнения работ всесторонний. Кроме ямальской дорожной дирекции, которая следит за ходом выполнения работ, подключаются и общественные наблюдатели.

Кроме того, продолжаются работы на участке ж.д. ст. Ныда – Пангоды, там идёт укладка нижнего слоя асфальтобетона. Покрыто новым асфальтом 1,102 км дороги, укреплены обочины, осталось уложить асфальтобетонную смесь на двух съездах, установить недостающее барьерное ограждение, нанести горизонтальную дорожную разметку.

Окружная Госавтоинспекция призывает водителей выполнять требования установленных дорожных знаков, в том числе в местах проведения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU