2019-09-06T08:03:47+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержан пьяный водитель

Мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение
Алена Кульмухаметова
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Задержание водителя нарядом дорожно-патрульной службы города Новый Уренгой случилось после плановой проверки документов. Стражи порядка заметили, что за рулем неадекватный водитель.

По данным УМВД ЯНАО, при дальнейшей проверке документов установлено, что 30-летний мужчина в декабре 2015 года был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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