В Новом Уренгое задержан пьяный водитель
Задержание водителя нарядом дорожно-патрульной службы города Новый Уренгой случилось после плановой проверки документов. Стражи порядка заметили, что за рулем неадекватный водитель.
По данным УМВД ЯНАО, при дальнейшей проверке документов установлено, что 30-летний мужчина в декабре 2015 года был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU