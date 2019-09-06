В Новом Уренгое задержан пьяный водитель

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-06T08:03:47+03:00

Мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение

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Задержание водителя нарядом дорожно-патрульной службы города Новый Уренгой случилось после плановой проверки документов. Стражи порядка заметили, что за рулем неадекватный водитель.

По данным УМВД ЯНАО, при дальнейшей проверке документов установлено, что 30-летний мужчина в декабре 2015 года был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU