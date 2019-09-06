2019-09-06T07:53:28+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека

Столкновения произошли по вине водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОЗа минувшие сутки на Ямале в 11 ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими случились в минувшие сутки. Оба они произошли на перекрестках.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 5 сентября около 19:55 на проспекте Губкина в городе Новый Уренгой, водитель мотоцикла, не имея прав, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Волгой». В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован с различными травмами.

Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

В этот же день около 21:20 на регулируемом перекрестке ул. Мира – ул. Республики в городе Ноябрьск водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «ВАЗ». В результате ДТП пассажир «ВАЗ» получил различные травмы. За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2958 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 356 травмированы, в их числе 44 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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