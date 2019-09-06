2019-09-06T06:45:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей. Фото с сайта pixabay.comПогода на Ямале 6 сентября: потеплеет и без дождей. Фото с сайта pixabay.com
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В пятницу 6 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается теплая погода, без осадков и небольшой ветер. В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём +14, +15 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём около +14, +17 градусов. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +14, +16 градусов. Ветер западный 6-13 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +14, +18 градусов. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.

В Мужах ясно. Температура воздуха днём +16 +18 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +14 +17 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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