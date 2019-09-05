2019-09-05T16:17:13+03:00
Общество

Оленеводы Ямала учатся на трактористов

Студенты будут выезжать в тундру
Алена Кульмухаметова
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Оленеводы Ямала учатся на трактористов. Фото с сайта администрации Ямальского районаОленеводы Ямала учатся на трактористов. Фото с сайта администрации Ямальского района
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Каслать с опытными оленеводами и учиться на тракториста будут молодые оленеводы ямальской тундры. Об этом сообщает администрация Ямальского района.

Ямальский Полярный агроэкономический техникум впервые набрал студентов для обучения специальности «Оленевод-механизатор». На базе 11 классов срок обучения составит 10 месяцев, после 9 классов — 2 года 10 месяцев. Выпускникам будет присваиваться квалификация «Оленевод, водитель мототранспортных средств, водитель трэкола А2 и снегохода А1». Спектр направлений подготовки по данной специальности широк.

Студенты помимо традиционных занятий хозяйством – оленеводством, сбором и разборкой чумов, будут также изучать устройство бурана, квадроцикла, трэкола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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