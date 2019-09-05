2019-09-05T15:51:17+03:00
Общество

Собский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала

Рыба достигла товарных объемов
Алена Кульмухаметова
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Собский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала. Фото с сайта правительства ЯНАОСобский рыбоводный завод поставил первую партию радужной форели в магазины Ямала. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Пробные партии радужной форели, выращенной на Собском рыбоводном заводе, поступили в торговые точки посёлка Харп и города Лабытнанги. Сегодня 5 сентября контейнер с живой рыбой прибыл в Салехард.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, партия икры была закуплена в племенном хозяйстве в Испании в конце прошлого года и доставлена в Харп. Сейчас рыба достигла товарных объемов – в среднем 500 грамм. В продажу рыбоводы готовы поставлять до ста килограммов радужной форели ежедневно.

Всего на розничную реализацию собские рыбоводы подготовили около 10 тонн форели. Еще 5 тонн рыбы оставляют на «доращивание» в бассейнах до конца года, к тому времени особи достигнут полутора килограммов.

Отметим, за две недели в Харпе было продано 300 кг форели, жителям Лабытнанги за неделю реализовали более 100 кг.

Если эксперимент окажется удачным, и собская форель и дальше будет пользоваться спросом у населения, предприятие продолжит выращивать эту рыбу на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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