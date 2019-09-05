Сразу две жительница поселка Пангоды перевели деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-05T14:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Надымского района 3 сентября зарегистрировала сразу два случая мошенничества с банковскими картами.

По данным УМВД ЯНАО, 29 – летняя жительница поселка Пангоды сообщила, что неизвестные похитили с принадлежащей ей банковской карты более 12 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что накануне вечером 2 сентября, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что со счета принадлежащей ей банковской карты происходит списание денег. Для отмены незаконных операций мужчина велел потерпевшей сообщить всю информацию о банковской карте и код из смс-сообщения, что обманутая им девушка и сделала. В результате со счета банковской карты потерпевшей произошло списание денежных средств в сумме 12234 рубля.

Позже, в этот же день, с аналогичным заявлением обратилась 27-летняя этого же поселка, у которой мошенники по той же схеме похитили с банковской карты более 27 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU