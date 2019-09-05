СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-05T14:40:11+03:00

До конца года на Ямале построят три детских сада. Фото с сайта правительства ЯНАО

Каждое третье место будет отдано для детей ясельного возраста

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До конца 2024 года я Ямало-Ненецком автономном округе будет построено 30 детских садов, три из них - уже в 2019 году.

По словам заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Виталия Бучкова, общее количество мест превысит шесть тысяч, при этом каждое третье место будет сформировано в ясельной группе.

Детские сады уже строятся в Ноябрьске, Губкинском, Пурпе, Тарко-Сале. Начались работы по возведению детсадов в Новом Уренгое, в Надыме, в Салехарде и Аксарке.

Кроме того, самая большая по площади школа будет построена в ближайшие годы в окружной столице – её площадь составит порядка 19 тыс. квадратных метров, получать образование здесь смогут 1 287 учеников.

Также в ближайшие годы в Ямальском районе будет построено сразу четыре новых школы. В Яр-Сале будет школа на 800 мест, также новые школы на 300 мест каждая появятся в Сеяхе, Панаевске и в Новом Порту.

ИСТОЧНИК KP.RU