При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-05T13:46:56+03:00

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Сегодня в с. Упорово Тюменской области состоялось открытие завода по переработке картофеля ООО «Агрофирма КРиММ». Размер инвестиций, предоставленных Сбербанком, на реализацию данного проекта составил 350 миллионов рублей.

На торжественной церемонии запуска предприятия присутствовали заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, губернатор Тюменской области Александр Моор, советник по сельскому хозяйству посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Браувер, депутаты областной думы и заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

- Сбербанк и агрофирму связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Компания расширяет свой бизнес на наших глазах, и мы рады, что смелым амбициозным планам по строительству завода по переработке картофеля удалось сбыться. Для развития экономики Тюменской области и страны в целом открытие завода имеет большое значение – это и создание новых производственных мощностей, и организация рабочих мест, и поступление налогов в бюджет региона. Сбербанк и в дальнейшем готов сотрудничать с агрофирмой, а также быть надежным партнером и помощником во всех финансовых вопросах, - прокомментировал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

В настоящее время ООО «Агрофирма КРиММ» является предприятием холдингового типа, специализирующимся на производстве следующих видов сельскохозяйственной продукции: продовольственный картофель, семенной картофель, зерновые, рапс, овощи открытого грунта, салаты.

Завод по переработке картофеля – это уникальный проект, не имеющий аналогов на территории Российской Федерации. Только за один год перерабатывающий завод из специально подобранных сортов картофеля с хорошими вкусовыми качествами выпустит 15 000 тонн готовой продукции, которая будет применяться для производственных нужд, в розничной торговле, в секторе HoReCa, в сфере B2B.

Пастеризованный «Half-Cooked» картофель с натуральными добавками, а также свежий очищенный картофель «Fresh Cut» – инновационные для российского рынка картофельные продукты. Завод оборудован производственной линией голландской компании «KIREMKO», являющейся лидером по созданию машин и технологий по переработке картофеля и овощей. Максимальная мощность завода – переработка 30 000 тонн сырья в год.

ИСТОЧНИК KP.RU