2019-09-05T13:42:36+03:00
Общество

Жители Ханымея представили лучшие подворья

Народное гулянье продолжалось до позднего вечера
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханымея представили лучшие подворья. Фото с сайта администрации Пуровского районаЖители Ханымея представили лучшие подворья. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Жители пуровского поселка Ханымей отметили сразу две праздничные даты: День работников нефтяной и газовой промышленности и очередную – 42-ю – годовщину образования села. Самым ярким событием праздника стал фестиваль национальных культур.

В этом году на суд жюри и зрителей ханымейцы представили девять подворий. Украинцы, белорусы, русские, славяне, татары, башкиры, казаки, цыгане – места на площади хватило всем.

Организаторы праздника подготовили обширную программу развлечений. Выездная торговля, ярмарка с различной продовольственной и сувенирной продукцией, горячие шашлыки радовали взрослых. Дети с удовольствием пробовали сладости, участвовали в конкурсах, играх и прыгали на батутах.

Концертную программу подготовили творческие коллективы поселка и гости - группа «Минус 40». Народное гулянье продолжалось до позднего вечера и завершилось праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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