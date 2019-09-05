Жители Ханымея представили лучшие подворья

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-05T13:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители пуровского поселка Ханымей отметили сразу две праздничные даты: День работников нефтяной и газовой промышленности и очередную – 42-ю – годовщину образования села. Самым ярким событием праздника стал фестиваль национальных культур.

В этом году на суд жюри и зрителей ханымейцы представили девять подворий. Украинцы, белорусы, русские, славяне, татары, башкиры, казаки, цыгане – места на площади хватило всем.

Организаторы праздника подготовили обширную программу развлечений. Выездная торговля, ярмарка с различной продовольственной и сувенирной продукцией, горячие шашлыки радовали взрослых. Дети с удовольствием пробовали сладости, участвовали в конкурсах, играх и прыгали на батутах.

Концертную программу подготовили творческие коллективы поселка и гости - группа «Минус 40». Народное гулянье продолжалось до позднего вечера и завершилось праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU