Полмиллиона рублей получит пуровчанин за травмы в ДТП
Водителю ООО «ГазЭнергоСтрой», по вине которого погибли два человека и двое получили тяжкие травмы, вынесен приговор.
По данным прокуратуры ЯНАО, в декабре 2018 года мужчина на служебном автомобиле, выезжая со второстепенной дороги г. Новый Уренгой – п. Ямбург Пуровского района, не уступил дорогу автомобилю УАЗ, двигавшемуся по главной дороге.
В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля УАЗ, водителю и пассажиру которого причинены тяжкие телесные повреждения, два пассажира скончались.
Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
Водитель УАЗа, получивший тяжкие телесные повреждения потребовал возмещение морального вреда, причиненного преступлением.
Накануне суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал в его пользу с ООО «ГазЭнергоСтрой» 500 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU