Полмиллиона рублей получит пуровчанин за травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-05T13:00:47+03:00

В аварии погибли два человека

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Водителю ООО «ГазЭнергоСтрой», по вине которого погибли два человека и двое получили тяжкие травмы, вынесен приговор.

По данным прокуратуры ЯНАО, в декабре 2018 года мужчина на служебном автомобиле, выезжая со второстепенной дороги г. Новый Уренгой – п. Ямбург Пуровского района, не уступил дорогу автомобилю УАЗ, двигавшемуся по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля УАЗ, водителю и пассажиру которого причинены тяжкие телесные повреждения, два пассажира скончались.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Водитель УАЗа, получивший тяжкие телесные повреждения потребовал возмещение морального вреда, причиненного преступлением.

Накануне суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал в его пользу с ООО «ГазЭнергоСтрой» 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU