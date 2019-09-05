Ноябрян приглашают на турслет романтиков и любителей ЗОЖ

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-05T12:46:56+03:00

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Спортивно-развлекательные конкурсы, различные задания, костёр, песни под гитару, дары нашей ямальский щедрой природы и море ярких впечатлений - все это ждет тех, кто решит поучаствовать в городском туристическом слете «Вольный ветер». Об этом сообщает администрация города Ноябрьск.

Слет пройдет в районе озера Ханто 14 сентября. Заезд участников с 9:00, регистрация в 10:00. Организаторы приглашают коллективы организаций, учреждений, учебных заведений представителей общественных организаций и активную молодёжь Ноябрьска. Заявки на участие в слёте принимаются по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская 27/1 или по электронной почте dvorec_molodezhi@mail.ru. Так же заявку можно оформить на месте проведения слета. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8(3496) 36-82-28.

ИСТОЧНИК KP.RU