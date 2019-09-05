2019-09-05T12:02:12+03:00
Происшествия

На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины

Он исчез в конце августа
Алена Кульмухаметова
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На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины. Фото с сайта СУ СК ЯНАОНа Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту бесследно пропавшего мужчины. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
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Уехал из города Тарко-Сале 26 августа и до настоящего времени не вернулся 26-летний Исмаилов Парвин Магомед Гусейн оглы. Ямальцев просят помочь в поисках.

Накануне Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины по статье «Убийство».

По данным следствия, 26 августа 2019 года мужчина, 1993 года рождения, на автомашине ВАЗ 2112, с государственным регистрационным знаком В 158 СЕ 89 регион выехал из города Тарко-Сале в неизвестном направлении. До настоящего времени его место нахождения не установлено.

Следственные органы обращаются к гражданам, располагающим какой-либо информацией, связанной с пропавшим мужчиной, сообщить по телефонам следственного отдела: 8(34997) 2-11-67; 8(34922) 2-11-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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