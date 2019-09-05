Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба
На платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершился опрос по направлению «Детская школа искусств – взрослым».
Жителям Лабытнангов предложили пять идей, за которые они проголосовали следующим образом.
На пятой строчке – оказались граффити. Желание научиться рисовать яркие рисунки красками из баллончиков поддерживают 178 респондентов. Четвёртое место досталось идее о занятиях вокалом. За неё проголосовали 185 горожан.
Третья позиция (249 лайков) у предложения создать клуб семейного творчества. На втором месте – занятия скульптурой. Статуэтки хотели бы научиться делать 256 проголосовавших.
Лидером опроса, набравший 257 лайков стало предложение заняться танцами. В стиле «социальных» танцев – танго, самба – подходящее занятие для людей старше 35-40 лет, считает автор идеи «Танцы для тех, кому за…»
Все предложенные лабытнангцами идеи будут переданы в детскую школу искусств для решения вопроса об их возможной реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU