2019-09-05T11:44:18+03:00
Общество

Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба

Заниматься они будут в школе искусств
Алена Кульмухаметова
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Жители Лабытнангов проголосовали за танго и самба. Фото с сайта pixabay.comЖители Лабытнангов проголосовали за танго и самба. Фото с сайта pixabay.com
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На платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершился опрос по направлению «Детская школа искусств – взрослым».

Жителям Лабытнангов предложили пять идей, за которые они проголосовали следующим образом.

На пятой строчке – оказались граффити. Желание научиться рисовать яркие рисунки красками из баллончиков поддерживают 178 респондентов. Четвёртое место досталось идее о занятиях вокалом. За неё проголосовали 185 горожан.

Третья позиция (249 лайков) у предложения создать клуб семейного творчества. На втором месте – занятия скульптурой. Статуэтки хотели бы научиться делать 256 проголосовавших.

Лидером опроса, набравший 257 лайков стало предложение заняться танцами. В стиле «социальных» танцев – танго, самба – подходящее занятие для людей старше 35-40 лет, считает автор идеи «Танцы для тех, кому за…»

Все предложенные лабытнангцами идеи будут переданы в детскую школу искусств для решения вопроса об их возможной реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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