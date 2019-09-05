В Ноябрьске по горячим следам раскрыта кража из автомобиля
Набор инструментов и аккумулятор похитили из автомобиля вечером неизвестные в Ноябрьске. На злоумышленников вышли быстро.
По данным УМВД ЯНАО, кража произошла 28 августа 2019 года с 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. Кто-то проник в салон автомобиля заявителя, откуда похитили аккумулятор и набор инструментов, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 10 500 тысяч рублей.
Преступников задержали. Ими оказались безработные 39 и 37-летние жители Ноябрьска, один из подозреваемых ранее судимый. В ходе допроса они дали признательные показания и написали явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему».
ИСТОЧНИК KP.RU