2019-09-05T11:00:15+03:00
Происшествия

В Ноябрьске по горячим следам раскрыта кража из автомобиля

Преступление совершили два безработных горожанина
Алена Кульмухаметова
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Набор инструментов и аккумулятор похитили из автомобиля вечером неизвестные в Ноябрьске. На злоумышленников вышли быстро.

По данным УМВД ЯНАО, кража произошла 28 августа 2019 года с 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. Кто-то проник в салон автомобиля заявителя, откуда похитили аккумулятор и набор инструментов, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 10 500 тысяч рублей.

Преступников задержали. Ими оказались безработные 39 и 37-летние жители Ноябрьска, один из подозреваемых ранее судимый. В ходе допроса они дали признательные показания и написали явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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