В Салехарде открыта выставка ямальской художницы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-05T10:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В главном музее Ямала с 6 по 22 сентября будет представлена персональная выставка "Пересечение параллельных" члена Ямальского регионального отделения Союза художников Ирины Падалкиной.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, Ирина Падалкина родилась и живёт в Салехарде. Она является участником выставочной деятельности художественной жизни Ямала, Сибири и России с 1987 года, её работы выполнены в техниках масла и масляной пастели, в жанрах пейзажа и натюрморта.

Художница много путешествует, участвует в выездных пленэрах, на которых пишет этюды, собирая материал для дальнейшей работы. Её картины находятся в собраниях Представительств ЯНАО в Москве и Тюмени. Искренние, насыщенные цветом холсты передают теплоту и красоту ямальской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU