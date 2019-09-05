В Салехарде открыта выставка ямальской художницы
В главном музее Ямала с 6 по 22 сентября будет представлена персональная выставка "Пересечение параллельных" члена Ямальского регионального отделения Союза художников Ирины Падалкиной.
По данным пресс-службы правительства ЯНАО, Ирина Падалкина родилась и живёт в Салехарде. Она является участником выставочной деятельности художественной жизни Ямала, Сибири и России с 1987 года, её работы выполнены в техниках масла и масляной пастели, в жанрах пейзажа и натюрморта.
Художница много путешествует, участвует в выездных пленэрах, на которых пишет этюды, собирая материал для дальнейшей работы. Её картины находятся в собраниях Представительств ЯНАО в Москве и Тюмени. Искренние, насыщенные цветом холсты передают теплоту и красоту ямальской земли.
ИСТОЧНИК KP.RU