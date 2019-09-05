2019-09-05T10:03:40+03:00
Общество

Полицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей

Деньги будут удерживать из зарплаты
Алена Кульмухаметова
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Полицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей. Фото с сайта pixabay.comПолицейский из Надыма накопил долг по алиментам в один миллион рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Платить добровольно алименты на содержание собственного сына полицейский из Надымского района не желал. Мать его ребенка неоднократно обращалась к судебным приставам, а после пошла в прокуратуру.

Прокуратурой ЯНАО в августе 2019 года по обращению жительницы Республики Башкортостан по факту взыскания задолженности по алиментным платежам проведена проверка. Выяснилось, что еще в октябре 2000 года надымчанин по решению суда был обязан платить алименты сыну. Несмотря на то, что мать ребенка неоднократно сообщала судебным приставам место работы должника, являющегося сотрудником полиции Надымского района, мер ко взысканию задолженности принято не было.

Для устранения выявленных нарушений закона руководителю УФССП России по ЯНАО внесено представление, по результатам рассмотрения которого назначено проведение служебной проверки.

Накануне приставами вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам за период с 01.09.2000 по 31.12.2012 (размер задолженности составил 993 380,89 рублей). Деньги будут удерживаться из зарплаты должника теперь уже взрослому сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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