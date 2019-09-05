Жителям Ямала предлагают выбрать автобусные маршруты

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-05T09:38:29+03:00

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Проголосовать о востребованности междугородних автобусных маршрутов могут жители городов Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, а также Тазовского, Надымского и Пуровского районов, поселения которых связаны между собой сетью автомобильных дорог.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, к ним поступает много обращений от жителей с просьбой открыть регулярные автобусные маршруты между городами, где их пока нет. Поэтому решено продолжить практику проведения опросов, узнать, какие направления будут наиболее востребованы. Опрос проходит на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

У ямальцев есть месяц, чтобы выразить своё мнение и высказать предложения. 4 октября опрос населения будет завершён, по итогам которого начнётся проработка вариантов новых межмуниципальных автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU