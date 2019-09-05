СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-05T09:02:23+03:00

Понтонная переправа через реку Пур будет закрыта. Фото с сайта администрации Пуровского района

Изменить размер текста: A A

С 5 сентября с 20 до 06 часов 6 сентября понтонная переправа через реку Пур будет закрыта. Это связано с проведением ремонтных работ и подготовкой к зиме. Об этом сообщает ООО «Ямбургтранссервис».

Пуровчанам предлагают на это время воспользоваться паромами. В будущем непрерывную связь жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основными дорогами обеспечит мост через реку Пур. Это главный строящийся объект Пуровского района. Работы на объекте идут круглосуточно и с опережением графика.

Плановый срок открытия моста — 2021 год, но строители не исключают, что капитальная переправа может быть открыта раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU