2019-09-05T08:47:49+03:00
Происшествия

Новый знакомый обокрал нетрезвого ноябрянина

Мужчина только спустя неделю заметил кражу
Алена Кульмухаметова
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Новый знакомый обокрал нетрезвого ноябрянина. Фото с сайта pixabay.comНовый знакомый обокрал нетрезвого ноябрянина. Фото с сайта pixabay.com
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Без мобильного телефона и денег неделю обходился житель Ноябрьска, а когда понял, что они украдены, обратился в полицию.

По данным УМВД ЯНАО, в дежурную часть полиции Ноябрьска обратился местный житель с заявлением о похищении денег с его банковской карты в сумме 17 900 рублей.

Полицейским 68-летний ноябрянин рассказал, что вечером 16 августа он пригласил к себе домой малознакомого мужчину для распития спиртных напитков. Злоумышленник, воспользовавшись сном пенсионера украл мобильный телефон и банковскую карту, с которой снял 17 900 рублей.

Только 22 августа заявитель обнаружил отсутствие сотового телефона и денег на счету, после чего обратился с заявлением в полицию.

Оперативники задержали знакомого пенсионера. Им оказался ранее несудимый 26-летний житель города Ноябрьска, который признался в совершенном хищении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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