СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-05T08:01:08+03:00

Студенты из Китая прошли обучение в летней школе на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО

Они познакомились с Арктикой и местным населением

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Завершилась международная летняя школа «Адаптация человека на Севере и в Арктике», которая была организована в Надымском районе для студентов и аспирантов китайских вузов.

По данным портала правительства Ямала, участники школы получили уникальную возможность познакомиться с традиционным образом жизни коренных народов Ямала, пожить несколько дней в научно-полевом лагере в тундре, где проводились лекционные занятия, мастер-классы и исследования.

Участие в летней школе приняли 16 студентов старших курсов и аспирантов из Университета традиционной медицины (Гуанчжоу), Океанологического университета Китая (Циндао), Сельскохозяйственного университета (Циндао) и Бизнес-колледжа Восточного Китая при Гуандуньском университете иностранных языков и международной торговли. Лекции и практические занятия проводили ямальские учёные, имеющие многолетний опыт работы в арктическом регионе.

Программа школы включала вопросы использования арктического растительного и животного сырья в медицине и фармацевтике, возможности и негативные последствия изменения климата.

ИСТОЧНИК KP.RU