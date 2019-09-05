СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-05T07:47:10+03:00

За минувшие сутки на Ямале в 16 ДТП пострадали 4 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

Все аварии произошли в светлое время суток

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Жесткое дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло в Ноябрьске. Столкнулись две иномарки.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 4 сентября в 09.30 на улице Магистральная в городе Ноябрьск водитель за рулём «Шкоды» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лифан».

В ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

В результате ДТП оба водителя и пассажир «Лифана» получили различные травмы. В этот же день в полдень в городе Новый Уренгой на улице Таежная водитель автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан».

"МАЗ" помял "Ниссан". Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В результате ДТП водитель «Ниссана» получил различные травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмировано четыре человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2940 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 354 травмированы, в их числе 44 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU