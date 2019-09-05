Погода на Ямале: тепло и небольшой дождь
В четверг 5 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность и небольшие дожди.
В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северный 1-6 метров в секунду.
В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +14 градусов. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13, +14 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +15 +16 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.
В Мужах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +14 +16 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
В Яр-Сале пасмурно, утром небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU