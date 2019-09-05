СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-05T06:50:13+03:00

Погода на Ямале: тепло и небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.com

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В четверг 5 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северный 1-6 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +14 градусов. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13, +14 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +15 +16 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +14 +16 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, утром небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU