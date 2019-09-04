В Ямальском районе спасатели вторые сутки ищут пропавшего грибника

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-04T16:04:22+03:00

Последний раз его видели вечером в понедельник

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В поисках спасатели задействовали квадрокоптеры, квадрациклы и даже вертолёт. По данным «Ямалспас» 60-летний житель посёлка Салемал Ямальского района 2 сентября ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Очевидцы рассказали, что в три часа пополудни он отправился в лес за грибами, последний раз его видели другие грибники примерно в шесть часов вечера в лесу недалеко от посёлка.

Ужеа следующий день с утра группа салемальцев отправилась на поиски пропавшего, позднее к ним присоединились сотрудники Ямалспаса. Поиски продолжаются.

Добавим, что с наступлением грибного и ягодного сезона люди в лесах теряются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU