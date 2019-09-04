В Ямальском районе спасатели вторые сутки ищут пропавшего грибника
Последний раз его видели вечером в понедельник
В Ямальском районе спасатели вторые сутки ищут пропавшего грибника. Фото с сайта Ямальского района
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В поисках спасатели задействовали квадрокоптеры, квадрациклы и даже вертолёт. По данным «Ямалспас» 60-летний житель посёлка Салемал Ямальского района 2 сентября ушёл из дома и до сих пор не вернулся.
Очевидцы рассказали, что в три часа пополудни он отправился в лес за грибами, последний раз его видели другие грибники примерно в шесть часов вечера в лесу недалеко от посёлка.
Ужеа следующий день с утра группа салемальцев отправилась на поиски пропавшего, позднее к ним присоединились сотрудники Ямалспаса. Поиски продолжаются.
Добавим, что с наступлением грибного и ягодного сезона люди в лесах теряются ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU