СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-04T15:49:04+03:00

Сентябрь на Ямале будет тёплым. Фото с сайта pixabay.com

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа погода в сентябре будет радовать. Тёплые солнечные дни будут стоят половину месяца.

По данным синоптиков, первый снег ожидается на Ямале в конце месяца, а первые заморозки в ближайшие ночи. В первой декаде сентября температура воздуха ожидается в пределах + 10-15 градусов. Местами воздух прогреется даже до +20 градусов, но при этом ожидаются дожди. Во второй и третьей декаде днем сохранится плюсовая температура – ее средние показатели составят 3-8 градусов, но погода порадует северян сухими и солнечными днями.

Добавим, что навигация по рекам округа пока продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU