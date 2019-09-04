2019-09-04T15:49:04+03:00
Общество

Сентябрь на Ямале будет тёплым

По ночам возможны первые заморозки
Алена Кульмухаметова
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Сентябрь на Ямале будет тёплым. Фото с сайта pixabay.comСентябрь на Ямале будет тёплым. Фото с сайта pixabay.com
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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа погода в сентябре будет радовать. Тёплые солнечные дни будут стоят половину месяца.

По данным синоптиков, первый снег ожидается на Ямале в конце месяца, а первые заморозки в ближайшие ночи. В первой декаде сентября температура воздуха ожидается в пределах + 10-15 градусов. Местами воздух прогреется даже до +20 градусов, но при этом ожидаются дожди. Во второй и третьей декаде днем сохранится плюсовая температура – ее средние показатели составят 3-8 градусов, но погода порадует северян сухими и солнечными днями.

Добавим, что навигация по рекам округа пока продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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