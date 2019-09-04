СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-04T15:33:43+03:00

В Губкинском торговый центр после штрафа создал условия для инвалидов. Фото с сайта pixabay.com

Попасть в здание теперь могут все маломобильные горожане

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Парковочные места для инвалидов появились у торгового центра «Меридиан» в городе Губкинский после вмешательства прокуратуры.

По данным ведомства, в городе проживает более 300 инвалидов, в том числе 13 жителей города являются инвалидами по зрению.

При этом на автомобильной стоянке около торгового центра «Меркурий» не были выделены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ступени лестниц не оборудованы противоскользящими материалами, внешние лестницы не обустроены предупреждающими тактильно-контрастными указателями.

В этой связи прокурором города директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU