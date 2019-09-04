СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-04T15:12:49+03:00

В аэропорты Надыма и Красноселькупа поступила новая спецтехника. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Автогрейдер и автомобиль-самосвал поступил для круглогодичного содержания аэродрома в Красноселькупе, а в Надыме появился автокран грузоподъёмностью 16 тонн.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова, новый транспорт приходит на смену устаревшей спецтехнике, которая исчерпала свой ресурс.

Всего в этом году в целях развития аэропортов на территории округа из бюджета выделены средства на приобретение 17 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования, в 2020 году планируется приобрести и поставить 13 единиц для аэропортов Салехарда, Надыма и Красноселькупа.

ИСТОЧНИК KP.RU