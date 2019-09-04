В Лабытнангах собутыльница обокрала мужчину
Совместные посиделки шли несколько дней
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После длительного загула знакомая взяла со стола деньги и ушла их тратить. Мужчина отправился в полицию.
По информации УМВД ЯНАО, 2 сентября в дежурную часть полиции города Лабытнанги поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что у него похищены 24 000 рублей.
Оперативники в течение суток выяснили, что потерпевший распивал спиртные напитки со своей знакомой, которая похитила с кухонного стола деньги и потратила на свои нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».
Вину в совершенном преступлении подозреваемая признает полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU