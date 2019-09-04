В Лабытнангах собутыльница обокрала мужчину

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-04T14:02:05+03:00

Изменить размер текста: A A

После длительного загула знакомая взяла со стола деньги и ушла их тратить. Мужчина отправился в полицию.

По информации УМВД ЯНАО, 2 сентября в дежурную часть полиции города Лабытнанги поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что у него похищены 24 000 рублей.

Оперативники в течение суток выяснили, что потерпевший распивал спиртные напитки со своей знакомой, которая похитила с кухонного стола деньги и потратила на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

Вину в совершенном преступлении подозреваемая признает полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU