Фестиваль творчества в шестой раз состоялся в Салехарде
В окружной столице прошел фестиваль творчества «СалехардАртСтрит». В этом году жителей и гостей города был подготовлен концертный марафон творческих людей Салехарда, «Библиотечный дворик» со свободным книгообменом для любителей самой разной литературы.
Как сообщили в городской администрации, формат фестиваля остался неизменным вот уже шесть лет - это возможность для творческих, одаренных людей поделиться с гостями и жителями окружной столицы разнообразными навыками и умениями.
Во время фестиваля работали несколько выставок художественных работ и площадок с мастер-классами, детские площадки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Не пустовала и спортплощадка. На ней собрались интеллектуалы, любители парковых шахмат.
ИСТОЧНИК KP.RU