2019-09-04T13:47:14+03:00
Общество

Фестиваль творчества в шестой раз состоялся в Салехарде

Программа была обширной и разнообразной
Алена Кульмухаметова
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Фестиваль творчества в шестой раз состоялся в Салехарде. Фото с сайта администрации города СалехардФестиваль творчества в шестой раз состоялся в Салехарде. Фото с сайта администрации города Салехард
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В окружной столице прошел фестиваль творчества «СалехардАртСтрит». В этом году жителей и гостей города был подготовлен концертный марафон творческих людей Салехарда, «Библиотечный дворик» со свободным книгообменом для любителей самой разной литературы.

Как сообщили в городской администрации, формат фестиваля остался неизменным вот уже шесть лет - это возможность для творческих, одаренных людей поделиться с гостями и жителями окружной столицы разнообразными навыками и умениями.

Во время фестиваля работали несколько выставок художественных работ и площадок с мастер-классами, детские площадки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Не пустовала и спортплощадка. На ней собрались интеллектуалы, любители парковых шахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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